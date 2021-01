Para a voltar a utilizar o Passe Livre em Anápolis será necessário se regularizar junto ao programa, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

Segundo a pasta, os estudantes que já têm o benefício precisarão apenas solicitar que as instituições de ensino, já cadastradas no programa, façam a efetivação enviando declaração de vínculo.

Os que vão fazer o Passe Livre pela primeira vez deverão se dirigir à sede da Secretaria Municipal de Integração Social, ao lado do Terminal Urbano, munidos de identidade, CPF, comprovante de matrícula, comprovante de endereço e foto 3×4.

O prazo vai de 1º de fevereiro a 31 março e para ter acesso ao cartão, caso tenha a solicitação aprovada, o estudante de Anápolis deverá depois se dirigir à unidade de referência do Terminal Urbano para retirar o cartão. Depois, é só fazer a ativação em alguma unidade do Vapt-Vupt.

O Passe Livre dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês, para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino. O saldo do cartão não é cumulativo. Caso o estudante não utilize todos os créditos, no mês seguinte será creditada apenas a diferença para completar as 48 viagens.

Em Anápolis há mais de 8.500 beneficiários. O benefício foi bloqueado devido à pandemia da Covid-19, que impôs a proibição das aulas presenciais.