A videconferência realizada na tarde desta segunda-feira (25) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) com prefeitos, parlamentares e representantes da sociedade civil goiana levou a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) a emitir nota para comentar se a cidade atenderá a sugestão do Governo Estadual em proibir consumo de bebidas alcóolicas em bares a partir das 22h.

Conforme o texto, na próxima quinta-feira (28) a Prefeitura de Anápolis reinstituirá localmente a matriz de risco e o documento pode atender ao apelo do governador dentro dos “novos protocolos de prevenção à Covid-19”.

A publicação do decreto com a volta do modelo que norteou a estratégia de enfrentamento à pandemia em 2020, no entanto, havia sido prometida pela Prefeitura de Anápolis para esta terça-feira (26).

Na videoconferência, Caiado também pediu que Anápolis recebesse pacientes com Covid-19 do entorno — em especial os de Luziânia, que já não suporta mais a demanda de doentes graves.

Sobre isso, o texto da Semusa sugere que não vai abrir mão dos leitos que montou exclusivamente para Anápolis porque eles são custeados pelo município e os que existem no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) já serviriam à essa finalidade.

Leia na íntegra a seguir:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que vai considerar a adoção da medida proposta pelo Governo do Estado em videoconferência realizada na tarde desta segunda-feira (25), que prevê a proibição de bebidas alcóolicas após às 22h nos municípios do Estado. A Semusa irá publicar nesta quinta-feira (28) os novos protocolos de prevenção à COVID-19, conforme matriz que calcula o risco de colapso no sistema de saúde.

Sobre a solicitação do Governo do Estado para que a Semusa de Anápolis disponibilize leitos para atender a demanda de pacientes de outros municípios, informamos que todos os leitos do Hospital de Urgências de Anápolis (HUANA) já estão sendo disponibilizados para uso da Secretaria Estadual de Saúde. Além destes, Anápolis conta com uma rede de leitos exclusiva para pacientes do município, que são custeados com recursos próprios da Prefeitura.