Dentre as medidas para conter a segunda onda da Covid-19, o governador Ronaldo Caiado (DEM) propôs lei seca para os bares de Goiás.

O chefe do Executivo se reúne por videoconferência com prefeitos, representantes do Legislativo, Judiciário e sociedade civil nesta segunda-feira (25).

É defendido que os estabelecimentos não tenham que fechar as portas, mas sim que encerrem o expediente pontualmente às 22h.

O objetivo é dimunuir a circulação e aglomeração de pessoas para evitar o contágio do novo coronavírus, que novamente colocou o sistema de saúde em alerta.

O Governo de Goiás, no entanto, ressalta que um decreto desta natureza tem de ser editado pelos prefeitos, uma vez que são os municípios que concedem os alvarás de funcionamento aos bares e afins.