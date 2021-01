A modelo brasileira Dayane Mello, 31, se tornou a primeira finalista da versão italiana do Big Brother. No país, a atração recebe o nome de Grande Fratello VIP.

A catarinense foi a vencedora de uma votação que definia quem iria direto para a final da competição. A decisão acontecerá no próximo dia 26 de fevereiro.

Ela sobreviveu a muitos paredões no Gran Fratello VIP. A catarinense já foi salva pelo público em outras oito ocasiões.

A modelo tem feito sucesso por lá e se tornou uma das favoritas ao prêmio da temporada. Ela recebeu o apoio da torcida brasileira, que organizou mutirões para votar pela permanência dela –o que tem irritado parte do público italiano.

Ela estava indicada com outros oito participantes, em um paredão com dinâmica diferente da habitual. Confinada há cerca de quatro meses, a moça foi a segunda a saber que estava com a permanência assegurada no programa.

Dayane ficou conhecida na Itália ao participar de alguns reality shows, como o Ilha dos Famosos. Ela já esteve inclusive na versão local do Dança dos Famosos.

No Brasil, ela ficou mais conhecida por ter chamado a atenção no tapete vermelho do Festival de Roma com um vestido revelador e por ter “ficado” com o empresário Rico Mansur, 46, enquanto ainda era oficialmente namorada do tenista chileno Nicolás Massú, 41.

A modelo tem sido acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas no programa e nas redes sociais.