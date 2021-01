Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante após assassinar brutalmente a filha, de cinco, dentro do banheiro da casa em que moravam, em Maravilha, no sertão de Alagoas. As informações foram divulgadas nessa segunda-feira (25) pela Polícia Civil.

Josimare Gomes da Silva, segundo familiares, possui problemas mentais e depressão, mas nunca havia feito nenhuma barbaridade antes.

No domingo (24), a criança foi até o banheiro e, em seguida, a mãe entrou no mesmo cômodo com uma tesoura nas mãos.

Trancadas, Josimare teria a golpeado várias vezes, arrancando os olhos e até cortando um pedaço da língua da garotinha.

Foi o avô da vítima que percebeu a ausência das duas e decidiu acionar a Polícia Militar quando escutou barulhos estranhos.

Quando a corporação chegou, encontrou a criança já morta e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a perícia e fazer o recolhimento do corpo.

Josimare estava ao lado da menina, ajoelhada e fazendo orações. Ela tinha os olhos confusos e não conseguiu explicar com coerência o que tinha ocorrido.

Para ser encaminhada à delegacia local, ela precisou ser detida e sedada, pois apresentava comportamento agressivo e eufórico.

Depois da medicação, a mulher foi levada à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Delmiro Gouveia, onde se recusou a prestar depoimento. Ela só falou com as autoridades em espanhol e outros idiomas.

Por fim, a mulher negou ter arrancado os olhos da filha e alegou não ter tentado mastigar o pedaço da língua dela.

“Os olhos caíram no ralo depois que eu arranquei, mas ‘foi do demônio’, minha filha está viva”, afirmou.

O caso agora será investigado pelo delegado Diego Nunes, da Delegacia Regional de Ouro Branco.