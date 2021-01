O BBB 21 começou ontem (25) e um dos assuntos mais comentados na internet é a sintonia entre o anapolino Caio Afiune o cantor Rodolffo.

O fazendeiro é declaradamente fã do sertanejo, inclusive fez questão de apresentá-lo na casa como um dos maiores artistas do país – arranhando uma canção do dupla Israel e Rodolffo.

Depois os goianos fizeram dupla na prova de resistência e, coladinhos, não se desgrudaram mais, fazendo a internet torcer para que os brothers permaneçam unidos.

Entre uma olhada e outra, ficou a pergunta: o que a noiva de Caio tá achando deste bromance todo?

Segundo Waléria Motta, a identificação entre os dois já era esperada por ela e familiares. “Quando soubemos que o Rodolffo estava confinado, sabíamos que o Caio ficaria doidinho”.

A administradora avalia que, além de gostar das músicas do ídolo, Caio tem o mesmo estilo de Rodolffo e não só na aparência.

“Ontem na estreia do programa o que conseguimos sentir foi uma amizade natural de dois caras da mesma idade, com estilo e humor bem parecidos”, apontou Waléria.

“Estamos na torcida para que a amizade dos dois fortaleça lá dentro. Caio é o tipo de cara que é amigo e vai até o final para defender a parceria”, finalizou a noiva de Caio, que está “shippando o casal”.