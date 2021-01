O fazendeiro de Anápolis Caio Afiune e o sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel, foram os protagonista da primeira prova de imunidade do BBB 21, que estreou na segunda-feira (28).

Na dinâmica de resistência, os dois formaram dupla e precisaram ficar coladinhos em pé em uma base estreita, cumprindo um circuito quando acionados.

Caio e Rodolffo, no entanto, logo perderam a concentração e foram os primeiros deixar a competição, que só terminou na manhã desta terça-feira (29) com a vitória de Lucas Penteado e Nego Di.

Por outro lado, os goianos agitaram a web que ficou fervorosa com o “clima” que pintou entre os dois. Em poucas horas, as redes lotaram de montagens e memes feitos por internautas que torcem por um bromance.

Para quem não sabe, bromance é uma expressão em língua inglesa (brother + romance = amor de irmãos) utilizada para designar um relacionamento íntimo, não-sexual e romântico, entre dois (ou mais) homens.

i want what they have pic.twitter.com/UIB5UkqE8F

— sardinha (@risardinha) January 26, 2021