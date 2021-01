Anápolis se prepara para ser sede do projeto-piloto do Espaço do Empreendedor do Estado de Goiás. O convênio entre município e Sebrae Goiás deve ser assinado nos próximos dias.

O secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Marcos Abrão, e o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Goiás, Ubiratan da Silva Lopes, estabeleceram o acordo nesta terça-feira (26) em reunião que contou, também, com a presença do superintendente do Sebrae, Derly Filho.

Segundo Marcos Abrão, a parceria permite a elaboração de um diagnóstico para identificar quais tipos de cursos de qualificação os empreendedores de Anápolis mais precisam.

“Nosso objetivo é fortalecer a estratégia estabelecida pelo prefeito Roberto Naves em atuar para a geração de mais empregos e renda para a cidade”, lembra o secretário.

Na próxima quarta-feira (03), Ubiratan Lopes e Derly Filho visitam a sede do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec). A expectativa é de que no local funcione o Escritório Regional do Sebrae em Anápolis, transformando o complexo, localizado no Parque Ipiranga, em uma estrutura para a abertura e atração de empresas e startups.

“O Sebrae e a Prefeitura de Anápolis vão estimular o empreendedorismo para aumentar a produtividade, longevidade, competitividade e a inovação dos pequenos negócios. Juntos, vamos transformar Anápolis em um exemplo de boas práticas de políticas públicas em favor das micro e pequenas empresas”, conclui Ubiratan Lopes.