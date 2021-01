A Polícia Militar (PM) de Anápolis se mobilizou na noite desta quarta-feira (27) para atender o chamado de uma mulher que diz estar sob o poder de bandidos em casa.

Na residência, que fica na Rua Desembargador Jaime, no Centro, várias viaturas foram deslocadas e ao chegar lá descobriram o que, de fato, aconteceu.

Segundo a jovem que atendeu o portão, a mãe dela sofre com transtornos psicológicos e, em meio a uma crise, ligou e mandou mensagens para os parentes acionarem a PM.

Disse ainda que a mulher faz tratamento com remédios controlados e que felizmente ninguém estavam refém de bandidos na residência.

Os militares, dado a gravidade do chamado, entraram no local com permissão da jovem e confirmaram que realmente o caso se tratava de um alarme falso.