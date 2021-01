Em entrevista ao Portal 6 na tarde desta quinta-feira (28), o professor doutor Valter Campos, reitor interino da Universidade Estadual de Goiás (UEG), reconheceu que o avanço da pandemia de Covid-19 joga mais incerteza quanto a uma data para as eleições na instituição.

“Minha perspectiva pessoal é fazer as entregas necessárias no mais tardar no início de maio”, disse.

No entanto, segundo o gestor, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, em que a UEG é jurisdicionada, há o desejo de que o pleito seja realizado no início do segundo semestre deste ano. Não existe uma data, mas o recrudescimento do novo coronavírus em Goiás deve ser esse time.

Durante a entrevista, Valter também defendeu a importância da comunidade universitária escolher quem vai dar prosseguimento ao processo de reforma administrativa pelo qual a instituição passa.

Falou ainda sobre a polêmica alteração do perfil orçamentário que garante os recursos para a UEG, aprovada pela Assembleia Legislativa, e da convocação de servidores administrativo que figuram em cadastro de reserva.