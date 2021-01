Um caso bastante peculiar e um tanto assustador aconteceu na Argentina, no último domingo (24), durante a cerimônia de despedida de uma idosa de 84 anos, que havia sido declarada morta.

Parece ‘história de filme’, mas ela ainda estava viva e toda a cena, que aconteceu na cidade de Resistência, acabou viralizando no mundo todo.

Tudo começou no sábado (23), quando a senhora passou mal e foi encaminhada pela filha, de 54 anos, ao hospital, onde precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No dia seguinte, os profissionais que estavam supervisionando a idosa informaram que ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória e não havia resistido.

Com muita tristeza, a mulher decidiu começar os preparativos para o velório da mãe e cremação. Porém, minutos antes do ‘cadáver’ ser, de fato, cremado, ela percebeu que a máscara de proteção facial no rosto da mãe estaria se movimentando.

Desesperada, interrompeu a cerimônia e tocou a senhora, que apresentava batimentos cardíacos bem leves e respirava com dificuldade.

Levada ao hospital novamente, a idosa precisou ser encaminhada novamente para UTI e continua internada.

Segundo o jornal Clarin, a mulher espera que os envolvidos sejam responsabilizados, e que ela e a mãe sejam indenizadas devidamente pelos transtornos.