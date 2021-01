A atriz Glória Pires, 57, resolveu agir com bom humor e reforçar a todos que não é mãe do cantor Fiuk, 30, um dos participantes do BBB 21. Na edição da última terça-feira (26), o brother já havia brincado sobre não ser filho de Gloria, algo que muita gente pensa.

Fiuk é filho do cantor Fábio Jr., 67, com a artista plástica Cristina Karthalian. Glória é mãe apenas de Cleo, 38, irmã de Fiuk. O pai de Cleo, sim, é Fábio Jr.

Gloria usou a melodia da canção “I Gotta Feeling”, do Black Eyed Peas, para brincar com a situação. “Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida”, começou antes de cantar a paródia. “A Glória Pires é mãe da Cleo Pires. Do Fiuk, não”, entoou a atriz.

Cleo também brincou sobre o tema ao ver o nome da mãe nos Trending Topics. “A internet acaba de descobrir mais uma bomba: Glória Pires não é mãe do Fiuk”.

A presença de Fiuk no reality da Globo despertou o interesse de boa parte das mulheres da casa. O ator e cantor, que está no grupo de seis imunizados pelo público antes mesmo da estreia do programa, foi cercado pelas colegas de confinamento durante a noite.

A cena não passou despercebida por Lucas Penteado, que quis saber se Fiuk está interessado em alguma das meninas. “A pergunta aqui que não quer calar, todo mundo lá está perguntando isso: Com quem Fiuk ficaria?”, questionou.

“Eu sou muito tímido”, desconversou o filho de Fábio Jr. “Não vim para férias com os amigos.”