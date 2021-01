Um trabalhador autônomo, de aproximadamente 40 anos, sofreu uma forte descarga elétrica no início da tarde desta quinta-feira (28), enquanto empurrava um andaime no pátio do Posto Presidente.

A estrutura encostou em um fio, que estava mais ou menos a quatro metros do chão.

O homem sofreu queimaduras, mas a situação só não foi pior porque a bota dele isolou parte da alta tensão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e os socorristas o encaminharam ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A reportagem do Portal 6 tenta saber qual o estado clínico atual.

Mais informações a qualquer momento.