O olhar atento de policiais do 4º BPM terminou com a prisão de três jovens com passados assustadores, na madrugada desta sexta-feira (29), no bairro Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis,

A equipe estava em patrulhamento pela Avenida São Francisco quando percebeu um carro com as mesmas características de um que havia praticado vários roubos em estabelecimentos da cidade.

Quando confirmaram que se tratava sim do mesmo veículo, deram uma ordem de parada. No entanto, os ocupantes, assim que viram as viaturas, empreenderam fuga.

Uma perseguição precisou ser iniciada e, no meio do percurso, um dos passageiros do carro dispensou várias drogas pela janela e quebrou aparelhos celulares.

Os policiais conseguiram abordar os três já no início da Avenida JK. Com eles, foram apreendidos uma arma de fogo calibre 38 com três munições e mais de 50 porções de crack.

O primeiro suspeito, de 23 anos, tem passagens por posse de drogas, tráfico, roubo e latrocínio.

O segundo, de 22 anos, ostenta passagens por posse de drogas, tráfico e roubo. Já o terceiro, de 26 anos, tem passagens por posse e roubo.

O trio foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas, que é inafiançável, e porte ilegal de arma de fogo.