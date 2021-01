Um novo mecanismo do Big Fone vai movimentar o jogo do BBB 21. De acordo com Tiago Leifert, apresentador da competição, o telefone tocará três vezes no próximo sábado (30), nos intervalos do Caldeirão do Huck.

Porém, logo de cara, a pessoa que atender terá de indicar três competidores direto ao Paredão. A casa, com certeza, ficará muito agitada. No segundo toque, que atender terá de salvar um deles. E no terceiro toque, a pessoa que chegar primeiro ao telefone salvará mais um. Sobrará o emparedado final.

Além disso, o paredão será triplo. Líder indica um, Big Fone outro, a casa vota em um terceiro e o grupo dos seis participantes que ficaram confinados separadamente no primeiro programa o quarto. Uma prova Bate e Volta tirará um deles do sufoco e, assim, estará formado o primeiro Paredão da edição.

Há dois Big Fones na casa. Um fica a esquerda da casa e o outro à direita perto do quarto do líder. Os dois tocam simultaneamente. Mas só quem atender primeiro receberá a mensagem. O outro é desabilitado.

Em tempo

Uma vez que não tem mais os direitos de transmissão da Libertadores, a Globo tentará bater de frente com a audiência da final do torneio entre Palmeiras e Santos colocando o ‘Big Fone’ para tocar enquanto o jogo estiver acontecendo. O partida será transmitida pelo canal esportivo Fox Sports e pelo concorrente direto na TV Aberta o SBT.

*Com informações da Folhapress