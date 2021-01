Uma mulher de 35 anos, natural da República Tcheca, precisou realizar um ato heroico, mas bastante peculiar, para que um bandido fosse preso em flagrante e não saísse impune. O gesto acabou viralizando no mundo todo.

O caso aconteceu em uma conveniência de um posto em Bratislava, na Eslovaquia, quando um jovem, de 24 anos, entrou na loja anunciando o assalto.

Armado e agressivo, ele ordenou que todo o dinheiro fosse entregue nas mãos dele e gratuitamente, proferiu um soco no rosto do funcionário da loja, que assustado, tentava atender o pedido do rapaz.

A vítima correu até o escritório para tratar do ferimento, enquanto o criminoso pegava o que podia.

Percebendo toda a situação do lado de fora, a mulher heroína decidiu entrar pelos fundos da loja e seduzir o homem para que desse tempo da polícia chegar e detê-lo.

E deu certo. No chão da loja se deitaram, enquanto ela praticava sexo oral no assaltante. Com o tempo ganho, o funcionário aproveitou pra ligar imediatamente às autoridades.

Quando os policiais chegaram, encontraram eles nús. Entendendo a situação, o homem retomou a agressividade, resistindo a ordem de prisão. No entanto, apesar das dificuldades conseguiram deter o rapaz.

De acordo com o jornal The Sun, quando a mulher percebeu a presença da corporação ela gritou que o levassem logo, pois já não aguentava mais.

O assaltante acabou sendo preso e o estabelecimento não teve prejuízo algum.