A atriz Cleo Pires, após passar um tempo sem postar nada nas redes sociais, surgiu neste sábado (31) para opinar sobre as atitudes de seu irmão, Fiuk, no BBB 21.

O ator e cantor vem sendo duramente criticado pelos telespectadores na internet por causa de seu tratamento para com a participante Juliette.

As crítivas vieram depois que ele debochou da advogada, dizendo que ela não sabia o que era uma “ironia”, e questionou sua capacidade de exercer sua profissão.

“Dei uma atualizada agora e estou vendo que tem um monte de gente sendo cancelada e já falei que não sou a favor dessa política. Acho que as pessoas erram, se desconstroem, está todo mundo num processo”, disse Cleo em seus Stories.

E continuou: “Em relação ao meu irmão, não concordo com a forma que ele tratou a Juliette, achei muito errado, mas muita gente resolveu implicar com ela, mas obviamente o Felipe sendo um homem, a imagem dele falando desse jeito com ela fica mais agressivo, mais intimidador. Eu não vou passar pano para as atitudes erradas dele, mas não vou cancelar ele porque não acredito nisso. Acho que a gente tem que estar aqui para as pessoas que a gente ama quando elas erram. Mas também teve muita fake news, muitos prints falsos.”

“Desculpe, mas seu irmão é insuportável”, replicou uma seguidora. “Ela está certa, gente. Não concorda com a atitude, mas ela é família, não pode virar as costas para o irmão”, opinou outra pessoa no Instagram. E houve até quem dissesse preferir que ela entrasse no lugar de Fiuk no BBB 21.

