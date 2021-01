A taça obsessão do torcedor do Palmeiras está nas mãos da equipe Abel Ferreira. Pela segunda vez em sua história, o Alviverde sente o sabor de conquistar a América: neste sábado (30), no Estádio do Maracanã, o clube venceu o rival Santos por 1 a 0 e conquistou a Libertadores de 2020. Breno Lopes, nos 53 minutos do segundo tempo, fez o gol que entra para a história.

Antes deste sábado, o clube alviverde havia conquistado o torneio em 1999, com Marcos, Luiz Felipe Scolari e companhia.

A partir de agora, o Mundial de Clubes vira o grande compromisso do Palmeiras. O torneio da Fifa começará em 4 de fevereiro, com o clube brasileiro estreando no dia 7. Antes disso, o Alviverde enfrenta o Botafogo na terça-feira (2) e o Santos visita o Grêmio na quarta (3). Ambos os jogos são do Campeonato Brasileiro.

Depois de um primeiro tempo nervoso e de muito estudo, as equipes começaram a se soltar na segunda etapa. Com 30 minutos, Diego Pituca teve liberdade e mandou uma bomba, Weverton espalmou. No rebote, Felipe Jonatan chutou com bastante perigo. Foi a primeira grande oportunidade pelo chão. Já nos minutos finais, quando a partida caminhava para a prorrogação, Breno Lopes completou cruzamento e, de cabeça, tirou totalmente John da jogada. Fez o gol histórico para o clube.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Gabriel Menino (Breno Lopes), Raphael Veiga (Alan Empereur); Rony (Felipe Melo) e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS

John; Pará (Bruno Marques), Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan (Wellington Tim); Alison, Sandry (Lucas Braga) e Diego Pituca; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge (Madson). Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 SANTOS

Final da Copa Libertadores da América 2020

Data: 30/01/2021 (sábado)

Horário: 17h

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Diego Bonfa (ambos da Argentina)

Quarto Árbitro: Dario Herrera (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Viña e Marcos Rocha (Palmeiras); Lucas Veríssimo, Diego Pituca, Soteldo e Alison (Santos)

Cartão vermelho: Cuca (Santos)

Gol: Breno Lopes (PAL), aos 53 minutos do segundo tempo.