Divulgado no final da tarde desta terça-feira (02), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) trouxe o registro de mais três mortes por Covid-19 em Anápolis, mesmo número do dia anterior.

As vítimas são um homem de 51 anos, que faleceu horas atrás no Ânima Centro Hospitalar; uma idosa de 84 anos, que morreu em 29 de janeiro no Centro de Internação Norma Pizzari; e um homem de 45 anos, que veio a óbito em casa no dia 23 do mês passado.

Nas últimas 24h, também foram contabilizados 50 novos pacientes.

Eles se somam aos mais de 21 mil anapolinos que se infectaram com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

Cerca de 18.500 já terminaram a quarentena e podem se considerar curados.