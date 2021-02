Especializado em venda de fazendas, um corretor de imóveis do Mato Grosso foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Anápolis após ser flagrado na terça-feira (03) com uma espingarda no carro em que ele dirigia na BR-060.

A arma foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma fiscalização de rotina.

Ao ser parado, o profissional chegou a mentir para os agentes quanto à possibilidade de ter alguma coisa ilegal na caminhonete.

Numa breve conversa com os policiais, disse que estava passando por Goiás para tentar devolver o veículo para um conhecido e vender uma propriedade rural.

Conforme a PRF, a espingarda estava na tampa da carroceria do automóvel.

A reportagem do Portal 6 ainda não conseguiu confirmar se ele permanece preso ou se pagou fiança para responder ao crime em liberdade.