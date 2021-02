Nem só de surto da Karol Conká e hate da casa mais vigiada do país contra os brothers Lucas Penteado e Juliette vive o BBB 21. E prova disso foi a transformação visual de Caio Afiune, que causou nesta quinta-feira (04).

Ousado, o fazendeiro anapolino pegou um descolorante e, com a ajuda de Pocah, clareou sua barba, deixando os fios bem loiros — quase brancos.

“Cabeleleira Pocah”, disparou a funkeira enquanto passava o produto em Caio. Ela, que quase não aparece no reality, aproveitou o momento para referenciar o icônico meme da Cabeleleila Leila.

Melhor amigo do fazendeiro, o cantor sertanejo Rodolffo opinou sobre a mudança. “Olha as ideias do boiadeiro”, comentou aos risos o ex de Rafa Kalimann.

Já com a barba loira, Caio foi ao espelho para ver como estava. “Nossa, ficou diferentíssimo”, avaliou. A atriz Carla Diaz, que estava no local, confirmou, mas, apesar da mudança, aprovou o visual.

Outros participantes também disseram o que acharam da boa nova do fazendeiro. “Meu Deus do céu, meu Deus, o que aconteceu? Parece um senhor! Ficou bom! Parece um senhor bonitão”, disse Karol Conká.

Já Viih Tube deu uma dica. “Deixa só o bigode branco”, sugeriu a criadora de conteúdo para adolescentes. Karol Conká, que estava na mesma rodinha, complementou:

“Parece um vilão!”, falou a dona do hit “Tombei”. Mal sabe ela que lá dentro está exercendo esse papel e aqui fora está tombada devido a forma controversa que vem agindo no reality.