Está prevista para sábado (06) a chegada do corpo de Lídia Lúcia Ferreira Barbosa, de 28 anos, a cidade de Caldas Novas.

Ela morava em San Francisco, na Califórnia, e foi encontrada morta no apartamento do ex-namorado, no dia 22 de dezembro.

Desde então, a família vive a agonia da espera para se despedir pela última vez da jovem.

“Ainda estou tentando aceitar o que aconteceu. Não tem volta, desfazer o que aconteceu, mas ajuda saber que ela estará aqui pertinho”, disse Lêda Barbosa, que é mãe da vítima, ao G1.

Segundo Lêda, a filha falava muito bem do namorado, mas eles se desentenderam e o fim do relacionamento não foi bem aceito pelo rapaz.

A jovem ainda tentou manter amizade e chegou a jantar com o ex uma semana antes do crime.

A suspeita das autoridades policiais estadunidenses é de que o homem tenha assassinado Lídia e se matado em seguida no apartamento onde morava. O corpo dele também foi encontrado na propriedade.

As investigações para tentar esclarecer o caso ainda estão em curso nos EUA.

Translado

Desde o dia 1° de janeiro, a família em Goiás tem tentado trazer o corpo da filha para o Brasil.

Os feriados de fim de ano e os recessos, no entanto, acabou dificultando tudo.

Uma vakinha virtual também foi realizada para arrecadar o valor do translado dos EUA até Caldas Novas, além das despesas com funerária e túmulo, totalizando R$ 80 mil.