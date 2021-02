Um adolescente de 16 anos foi encontrado vivo viajando clandestinamente no trem de pouso de um avião que saia de Londres com destino à Holanda. Ele sobrevoou por mais de 300 km do lado de fora da aeronave.

Ao ser localizado, constataram que o garoto estava hipotérmico e o encaminharam com emergência ao hospital.

O porta-voz do aeroporto de Maastricht Aachen afirmou que ele teve bastante sorte, pois, em geral, todos os passageiros clandestinos que se arriscam a encarar a viagem do lado externo da aeronave morrem de hipotermia ou arremessados.

“Ele teve uma tremenda sorte para sobreviver a isso”, disse o profissional.

O fato de o avião ter voado a uma altitude mais baixa que o costume pode ter facilitado a permanência dele no esconderijo.