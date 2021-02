Anitta, 27, é uma mulher de palavra. Como prometido no final do ano passado, ela criou um perfil no OnlyFans, proibida para menores e bastante conhecida pelo conteúdo adulto. A cantora foi verificada pelo site, o que significa dizer que se trata dela mesma, e não de outra pessoa tentando se passar por ela.

A plataforma é bastante conhecida por permitir que o criador do conteúdo cobre assinatura para que as pessoas tenham acesso ao que é publicado. Até o momento, Anitta já publicou um vídeo (em que aparece de biquíni na neve, assim como no clipe da música “Loco”), uma foto e dez áudios.

O perfil estreou na última quarta-feira (3) e tem até o momento 934 assinantes. Para ver o conteúdo, é preciso se cadastrar e pagar uma mensalidade de US$ 4,99 (pouco menos de R$ 27). Em inglês, o perfil avisa: “Não me leve muito a sério (não nesse site)”.

Em outubro, a cantora anunciou que entraria no site. “Não tinha provas da existência [do OnlyFans], mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil, sim”, confirmou durante transmissão ao vivo realizada nas redes sociais nesta semana. A ideia é publicar “trabalhos artísticos e também promover uma interação maior com os fãs”.

A criação do perfil está a cargo da equipe de marketing internacional da cantora. Diversos artistas estrangeiros têm aderido à plataforma, como Cardi B, Aaron Carter, o rapper Tyga e até o brasileiro Silva. Entre os atores, os destaques são Bella Thorne e Tyler Posey. Alguns deles publicam conteúdos bastante ousados, como vídeos e fotos íntimas.