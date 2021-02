A Universidade Estadual de Goiás (UEG) já publicou os editais do Vestibular 2021/1 e Vestibular de Medicina 2021. As inscrições podem ser realizadas de 04 a 23 de fevereiro e o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição será entre os dias 04 e 07 deste mês.

A taxa de inscrição para o Vestibular 2021/1 é de R$ 80 para todos os cursos. Já para o Processo Seletivo de Medicina é de R$ 180. A previsão é a de que as provas sejam aplicadas em 07 de abril para os candidatos a uma vaga de medicina e 21 de março para os vestibulandos dos outros cursos.

São oferecidas 3.264 vagas distribuídas em 87 turmas de 31 cursos de diversas áreas do conhecimento, como Engenharia Civil, Letras, Enfermagem, Pedagogia, Direito, Educação Física, História e Farmácia. Cada uma das 87 classes terá, ainda, duas vagas extras destinadas a alunos quilombolas.

As provas serão aplicadas de forma presencial, respeitando todos os protocolos de biossegurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. A UEG destaca que já foi realizada uma consulta à Secretaria Estadual de Saúde sobre a realização do certamente e que 10 dias antes será pedido novo parecer, para garantir que o vestibular ocorra da forma mais segura possível dentro do contexto da pandemia.

Outra ação será o escalonamento para entrada dos candidatos nos locais de prova, como forma de evitar aglomerações. Entre as medidas sanitárias obrigatórias previstas nos editais está o uso de máscaras faciais cobrindo boca e nariz, distanciamento de 1,5 metro entre vestibulandos e teste de temperatura corporal, que deve estar abaixo dos 37,8º.

– Vestibular UEG 2021/1

Período de inscrições: 04 a 23 de fevereiro

Período de isenção do vestibular: 04 a 07 de fevereiro

Data da prova: 21 de março

Inscrições e edital pelo: www.estudeconosco.ueg.br

– Vestibular de Medicina UEG 2021

Período de inscrições: 04 a 23 de fevereiro

Período de isenção do vestibular: 04 a 07 de fevereiro

Data da prova: 7 de abril

Inscrições e edital pelo: www.estudeconosco.ueg.br