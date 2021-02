Carla Diaz é o anjo da semana no BBB 21. A atriz venceu a prova disputada na tarde deste sábado (6).

Além de poder dar imunidade para uma pessoa na votação de domingo, ela ganha um almoço especial, o direito de ver um vídeo da família e um prêmio de R$ 10 mil.

Ela também foi responsável por escolher dois participantes para o castigo do monstro, que consistia em usar fantasia de abelha e flor e dançar no jardim sempre que um alarme sonoro for ativado. Além disso, os escolhidos perdiam 300 estalecas (a moeda oficial do programa). Ela escolheu Lucas Penteado como abelha e Gilberto como flor.

As vagas para participar da prova eram limitadas. Os participantes tiveram que tirar bolas de uma urna, na qual quem tirasse as bolas azuis estava excluído e quem tirasse uma bola com numeração disputaria a prova.

O número da bolinha era a ordem de participação na prova:

1 – Projota

2 – Karol Conká

3 – Juliette

4 – Lucas Penteado

5 – Pocah

6 – Fiuk

7 – Carla Diaz

8 – Bil (Arcrebiano)

A prova em si consistia em um espécie de jogo de tabuleiro gigante montado no jardim da casa. Os participantes soltava uma bolinha em uma parede com obstáculos para saber quantas casas deveriam andar a cada rodada.

Projota e Bil foram eliminados ao cair em casas em que precisavam escolher cards com castigos. Já Lucas foi eliminado por Pocah, que precisou escolher outro jogador para sair do jogo pelo mesmo motivo.