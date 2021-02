A Netflix terá uma série documental com os cantores Zezé Di Camargo e Wanessa. Gravada na fazenda da família em Goiás, “É o Amor” tem previsão de estreia para este ano.

Com amigos e artistas brasileiros, os dois conversam sobre laços familiares e música, enquanto abrem os bastidores de uma relação familiar festejada por todo o Brasil, diz a plataforma de streaming, em comunicado à imprensa.

“Compartilhar a nossa família em uma plataforma como a Netflix é lisonjeador. Eu espero que as pessoas se divirtam, se emocionem e fiquem junto com a gente! Vai ser uma experiência incrível e eu estou contando os dias para que vocês possam ver tudo”, afirma Wanessa, que no ano passado completou 20 anos de carreira.

Já Zezé Di Camargo afirma que, quando o genro Marcus Buaiz lhe falou do projeto, passou um filme por sua cabeça.

“Ter a nossa história contada sob outra ótica, buscar a origem a partir de mim, da minha história, e com a Wanessa junto será algo tão incrível! Temos muito o que contar, cantar, juntar, falar, criar com este time da Netflix e da Ventre Studio que já está com a gente há alguns meses.”