Luiz Antônio de Almeida não resistiu e morreu no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) neste sábado (06).

O Portal 6 apurou que o idoso, de 65 anos, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) à unidade após se envolver em uma confusão e ser empurrado.

O caso ocorreu no final da manhã em um bar do Filostro Machado, na região Leste da cidade, e a Polícia Militar (PM) esteve no local.

Foi informado à corporação que Luiz Antônio se desentendeu com um homem, que fugiu após deixar a vítima caída no chão e com sagramentos pelo nariz.

Diligências chegaram a ser realizadas, mas sem êxito em encontrar o suspeito. A Polícia Civil (PC), que solicitou exames cadavéricos, investiga o crime.