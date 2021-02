Já está aberto o processo seletivo 2021 para transferência externa ou ingresso como portador de diploma no Instituto Federal de Goiás (IFG).

Estão sendo ofertadas em Anápolis um total de 39 vagas, divididas entre os cursos de Engenharia Civil da

Mobilidade, Ciência da Computação, Ciências Sociais – Licenciatura, Química – Licenciatura e Tecnologia em Logística.

Podem se inscrever como portador de diploma todos os que já concluíram um curso superior de graduação. Para concorrer a uma das vagas disponíveis para transferência externa, o aluno deve estar regularmente matriculados ou com matrícula trancada em outra instituição de ensino superior.

A seleção para portadores de diploma e transferência externa será em feita em duas etapas: análise da nota do Enem (de 2010 em diante) e análise curricular. As candidaturas devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro no site do IFG, onde também se encontra o edital.