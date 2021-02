A Rede Globo informou que a prova bate e volta realizada neste domingo (7), entre Karol Conká, Arcrebiano e Juliette continua válida. O posicionamento se tornou necessário após muitos internautas afirmarem que Karol Conká havia trapaceado para vencer a prova, e pedirem que fosse anulada.

Em uma conversa com o líder, Arthur, a cantora Karol Conká afirmou que escolheu o número 17 pois observou quais mangueiras estavam ligadas às torneiras. “Eu me atentei aos sinais, era só prestar atenção na mangueira. Tinha mangueira que não tava plugada”, disse, “aí eu voltava e olhava. E eu vi”, concluiu a rapper.

De acordo com o comunicado disponibilizado pela emissora, as mangueiras que estavam distribuídas pelo jardim eram apenas cenográficas e que os chuveiros foram abertos manualmente pela direção da prova, então não seria possível Karol identificar qual era a torneira certa ao observar as mangueiras.

“As mangueiras da prova eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros, que só eram acionados manualmente pela direção de prova, quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto, seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo”, diz o comunicado.

O paredão desta semana segue com Arcrebiano, por voto da casa, Juliette pela troca feita por Thaís, quando a sister atendeu ao Big Fone, e Gilberto por indicação do líder. Famosos como Neymar mostraram o descontentamento com essa formação de paredão.