Um homem de 43 anos foi a vítima fatal do acidente ocorrido no início da tarde desta quarta-feira (10), na BR-153 entre o Parque dos Pirineus e o Jardim Progresso, na região Norte de Anápolis.

O irmão dele, de 44 anos, conduzia o Palio Weekend, e foi retirado entre as ferragens do veículo.

O Portal 6 apurou que ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), onde encontra-se consciente e aguardando o resultado dos exames.

Chovia muito no momento do acidente e a aquaplanagem, somada a alta velocidade, são apontadas por fontes na Polícia Rodoviaria Federal (PRF) como provável causa do acidente.

O trânsito chegou a ser interditado após a queda do veículo, que teve perda total, mas logo foi liberado.

