O anapolino Caio Afiune, participante do BBB21, tem conseguido movimentar as redes sociais com os feitos na casa mais vigiada do Brasil.

O novo vídeo do brother que acabou viralizando foi registrado na última quarta-feira (10), durante a festa do líder, em que os participantes improvisaram um show ao vivo, revezando o microfone.

Caio surpreendeu, não só os parceiros do reality, como o Brasil todo, quando decidiu mostrar as habilidades vocais, até então, desconhecidas.

Karol Conká foi umas das primeiras a se espantar e comentar sobre o talento.

Israel, parceiro de Rodolfo na carreira musical, chegou a brincar nas redes sociais.

Na publicação do Instagram de Caio, o artista comentou sobre o anapolino se juntar à dupla, tornando um trio. O nome que usariam já foi até escolhido: ‘Os bastiães do breganejo’.

Nos stories ele ainda brincou sobre estar com medo de perder o parceiro pro mais novo amigo fazendeiro.

Assista:

Gente o Caio canta muito pic.twitter.com/2p16KMmlql — acervo caio caloteiro (@caloteirovideos) February 11, 2021

Navegue pelo assunto A reação de Caio Afiune ao encostar por engano na genitália do amigo Rodolffo Cantor sertanejo estava deitado e o brother anapolino sentado próximo à cama