Idosos de Anápolis com idade igual ou superior a 80 anos de idade que já se cadastraram no ZAP da Vacina para receber a primeira dose poderão ser imunizados na próxima segunda-feira (15) em quatro pontos de drive-thru: Viaduto da Brasil (cruzamento da Av. Brasil com a Av. Goiás), CMTT, Parque da Jaiara e Feirão do IAPC.

Em duas ações já realizadas neste sistema, o município vacinou cerca de 2,4 mil idosos. A expectativa da próxima ação é imunizar mais de 4 mil. O idoso deve levar documentos pessoais, cartão SUS e de vacina (se tiver) e a confirmação de finalização de cadastro.

Quem ainda não fez deve acessar www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura de segunda à sexta, das 8h às 18h, e sábado, das 8h ao meio-dia. O atendente vai pedir os documentos pessoais para fazer o cadastro e finalizá-lo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) foi ampliado o número de atendentes para dar mais celeridade ao processo. Outra medida que agiliza o atendimento é que a procura no Zap seja somente para pessoas do grupo prioritário de idosos com idade igual ou acima de 80 anos.

A pasta solicita aos cadastrados que receberam mensagem para vacinação em domicílio, mas possuem capacidade de locomoção ou não estão acamados, que procurem o drive-thru para receber a dose de modo mais rápido.

Placar da vacina

Para ampliar a faixa etária, a Prefeitura de Anápolis afirma que está aguardando a chegada de novos imunizantes. Até o momento, mais de 2,7 mil idosos já foram vacinados com a primeira dose, além dos 474 idosos de instituições de longa permanência (abrigos), que nesta semana receberam a segunda dose.

Entre os profissionais de saúde, mais de 5.600 também foram imunizados com a primeira dose da vacina. Na próxima semana continua a aplicação da segunda dose nos grupos que já receberam a primeira, por meio de estratégia a ser divulgada em breve.