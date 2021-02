A segunda temporada do programa “Soltos em Floripa” chega nas telas do Amazon Prime Vídeo nesta sexta-feira (12). Serão oito episódios inéditos, de uma hora de duração cada um, no qual sete jovens de diferentes regiões do país ficam em uma casa de praia em Florianópolis, Santa Catarina.

Seis dos participantes são conhecidos dos telespectadores da primeira temporada do programa original da Amazon. Beatriz Garcia, Luan Cavati, Murilo Dias, Nathalia Lucenna, Ramon Bernardes e Taynara Nunes irão receber a nova moradora da casa, Anna Retonde.

Os episódios serão lançados semanalmente e prometem muitas brigas, polêmicas, romance e drama. Eles foram gravados antes da pandemia da Covid-19. A série contará ainda com um episódio bônus, “Soltos em Floripa: A Resenha”. Nele serão mostradas as reações de seis celebridades ao assistirem o programa.

Os cantores Lexa, Pabllo Vittar, MC Carol e Jerry Smith, o ator Felipe Titto e o influenciador digital John Drops vão comentar as experiências dos participantes dentro do reality. Os episódios de “Soltos em Floripa: A Resenha” terão 30 minutos de duração e serão disponibilizados após cada capítulo do reality.

João Mercuri, participante da primeira temporada, não estará presente nos novos episódios. Ele descobriu sofrer de um câncer no cérebro pouco antes das gravações, por isso, fará apenas participação especial no reality. Ele ainda se encontra em tratamento, porém, finalizou as sessões de imunoterapia e já fez duas cirurgias para retirada de tumores.

A primeira temporada do reality, lançada em 2020, causou polêmica ao exibir cenas de conteúdo sexual. Duas mulheres convidadas a participar de uma festa no programa chegaram a processar a Amazon Prime, porque sequências íntimas de ambas foram exibidas. A plataforma de streaming reeditou dois episódios para remover as imagens das duas mulheres.

A Amazon lançou um clipe da música “Isso Que É Vida”, no qual adianta um pouco do que o público pode esperar da nova temporada. O clipe marca o lançamento do programa produzido pela Floresta, que é responsável pelos realities De Férias com o Ex, Top Chef Brasil e Shark Tank Brasil.