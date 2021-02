Uma mobilização em massa foi iniciada após três policiais produzirem um vídeo solicitando ajuda a um companheiro de profissão. Em menos de 24h, a publicação já arrecadou mais de R$10 mil para a cirurgia do militar.

Cícero Pinheiro de Araújo, de 59 anos, é 1° sargento da reserva e tem sofrido diariamente com um tumor enorme no antebraço. Ele trabalhou mais de 30 anos na PM.

O vídeo caseiro foi produzido na casa do Sargento Pinheiro, como é conhecido, no Jardim Suíço, em Anápolis. Nele, os agentes pediram para que toda a comunidade policial se sensibilizasse com a situação, contribuindo.

Poucas horas após a postagem do pedido, notaram que a repercussão havia sido muito maior que o esperado.

No entanto, apesar do sucesso, a comunidade segue mobilizada para continuar arrecadando, pois os custos dos procedimentos serão bastante altos.

É possível contribuir ainda com a campanha depositando na conta do sargento Cícero, disponível abaixo.

Assista: