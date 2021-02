Foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), o jovem de 22 anos que se envolveu em um grave acidente no final da tarde deste sábado (13).

A reportagem do Portal 6 apurou que o rapaz é entregador e, durante o expediente, acabou sendo atingindo por um veículo no cruzamento da avenida Ana Jacinta e da avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí.

No entanto, na hora da batida, a parte dianteira da moto explodiu, provocando queimadura em 36% do corpo da vítima.

A reportagem já entrou em contato com a unidade de saúde pra saber qual o estado clínico do jovem e aguarda retorno.

Mais informações a qualquer instante.