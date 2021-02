O jovem de 22 anos que se queimou com a explosão de uma motoclicleta durante acidente neste sábado (13) vai ser transferido para Goiânia.

Ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau, que atingiram abdome, braços, mãos, pescoço e parte da face. O nível de comprometimento do corpo foi de cerca de 36%.

Segundo o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), o quadro clínico atual é de “estado gravíssimo”.

A unidade informou ao Portal 6 que solicitou via regulação e aguarda autorização para encaminhar o paciente ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

O acidente

A motocicleta Honda CG colidiu com o veículo Hyundai Tucson no cruzamento das Avenidas Ana Jacinta e Mato Grosso, no bairro Jundiaí.

A condutora contou à Polícia Militar (PM) que tentou desviar, mas não conseguiu porque o jovem trafegava na contramão.

Com o impacto da batida, a Honda CG explodiu e o jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Devido ao estado de saúde, ele ainda não apresentou sua versão para caso – que deverá ser investigado pelo 3º DP da Polícia Civil (PC).