Um morador de Planaltina, no Distrito Federal (DF), foi preso nesta sexta-feira (12) após ser flagrado pela Polícia Civil com conteúdos pornográficos infantis em um HD externo.

Ele tem 29 anos e foi localizado durante a quinta etapa da Operação Coleciona-Dores. Uma fiança chegou a ser arbitrada, mas ele não pagou e foi levado para o presídio local.

O que mais chamou atenção dos agentes, no entanto, foi a casa em que o rapaz vivia. Apesar de ser normal por fora, era um verdadeiro filme de terror por dentro.

É que ele tentou reproduzir os ambientes dos filmes Jogos Mortais, em que os personagens são colocados em emboscadas e precisam enfrentar armadilhas perigosas para sobreviver.

Todos os cômodos eram sujos e com imitações das armadilhas. O delegado, Giancarlos Zuliani, chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), definiu a residência como assustadora.

“Tudo indica que ele tentava seguir os rituais do filme Jogos Mortais. A casa parecia um filme de horror”, afirmou ao Metrópoles.

“E chamou a atenção o desalinho habitual que constava na casa. Condições sanitárias precárias e muita sujeira na residência, sendo até difícil imaginar que o indivíduo vivia naquele lugar”, acrescentou.

1 de 4 - + 1. (Foto: Divulgação / PCDF) 2. (Foto: Divulgação / PCDF) 3. (Foto: Divulgação / PCDF) 4. (Foto: Divulgação / PCDF)

No banheiro, um computador foi colocado no chão e havia na parede a palavra “HUGON”. No filme, esse mesmo ambiente tem um X desenhado.

Já em um quarto, os policiais localizaram uma cadeira pendurada de cabeça para baixo e cheia de fios.

Inicialmente, o suspeito deverá responder pelo armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e, se for condenado, poderá pegar pena de um a quatro anos.