Caberá ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) elucidar a morte de José Carlos Moreira Filho, de 29 anos.

O jovem foi encontrado sem vida na manhã deste domingo (14) na feira da Vila Santa Isabel, bairro da região Norte de Anápolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), populares disseram que desde a noite de sábado (13) ele estava consumindo bebidas no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atestou o óbito, não encontrou sinais de lesões por agressão física no corpo.

No entanto, a autopsia feita pelo Instituto Médico Legal (IML) constatou várias fraturas no tórax, com indícios de um possível espancamento.