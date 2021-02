Anápolis é a 62ª melhor cidade para se viver em todo o Brasil.

É o que aponta o tradicional ranking anual do Índice dos Desafios da Gestão Municipal (IDGM), que avalia municípios de todo o país com base em diversas áreas.

Neste ano, quatro pontos foram levados em consideração para a divulgação do resultado final: educação, saúde, segurança e saneamento e sustentabilidade.

A melhor colocação de Anápolis dentre os critérios foi na área de educação, onde figurou na 46ª posição, seguido então de saneamento e sustentabilidade (47ª), saúde (81ª) e, por fim, segurança (87ª).

Apesar da boa aparição no ranking, a pontuação anapolina dentro do estudo representa uma pequena queda quando comparada ao ano passado e até mesmo à última década do mesmo levantamento.

Isso porque o município perdeu duas posições desde o último ano e ainda mais em relação à 2009, quando esteve três colocações acima da atual.

Contudo, as mudanças na posição não significam uma piora nos indicadores, necessariamente.

Prova disso foram os valores alcançados em educação e saneamento, bem acima da própria colocação geral, que compensaram os índices mais baixos de segurança e saúde e permitiram uma manutenção da posição em relação ao que foi alcançado nas últimas pesquisas.