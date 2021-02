O jovem de Anápolis vítima de acidente na BR-414, durante a madrugada deste domingo (14), foi identificado.

Se trata de Gabriel Vilasboas Taves, de 21 anos, que morava no Bairro de Lourdes e recebeu várias homenagens nas redes sociais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Chevrolet Astra que ele dirigia colidiu com um caminhão bitrem no km 421 da pista — próximo da ponte do Rio Anicuns.

Gabriel foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e, conforme a corporação, já estava sem vida no momento.

Coube ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também acionado, apenas fazer a confirmação do óbito.