Por causa da pandemia da Covid-19, 2021 não terá feriado prolongado de Carnaval. No entanto, muitos estabelecimentos funcionarão em horários especiais para atender o público em Anápolis.

Nesta segunda (15), por ser celebrado o Dia do Comerciário, as lojas não abrem. Segundo o sindicato da categoria, na terça (16) ficará a critério de cada proprietário do segmento seguir as orientações do município.

Os shoppings, que são o maior ponto de encontro de amigos e passeios familiares, também terão horários especiais.

O município declarou folga apenas na terça-feira (16), por isso as repartições públicas não estarão funcionando, com exceção dos funcionários da saúde que obedecem a regime de escala e prestam serviços de emergência.

Já no Estado, como o feriado foi suspenso através de aprovação de Projeto de Lei, serviços como Vapt Vupt permanecem todos os dias.

Os ônibus, nesta segunda (15), estão rodando na tabela especial de sábado. Já na terça (16), o serviço seguirá os mesmos horários de domingo.

Segunda-feira (15)

Bancos – Todos fechados. Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Rápido – Funciona Normalmente

Disk 156 – Funciona Normalmente

Vapt Vupt – Funciona normalmente

Anashopping – Lojas fechadas e Praça de Alimentação aberta das 11h às 22h

Brasil Park Shopping – Lojas fechadas e Praça de Alimentação aberta das 11h às 22h

Comércio – Não funciona

Carrefour – Aberto das 08h às 22h

Ônibus – Horário de sábado

Terça-feira (16)

Bancos – Todos fechados. Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Rápido – Fechado

Disk 156 – Fechado

Vapt Vupt – Funciona normalmente

Anashopping – Lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22h

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22h

Carrefour – Aberto das 08h às 22h

Ônibus – Horário de domingo

Quarta-feira (17)

Bancos – Abertos a partir de 12h

Rápido – Funciona normalmente

Disk 156 – Funciona normalmente

Vapt Vupt – Funciona normalmente

Anashopping – Lojas abertas das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h

Carrefour – Aberto das 08h às 22h