Nesta semana completa um mês desde que a Câmara dos Deputados abriu uma conta no TikTok, a rede social chinesa que ficou famosa com os vídeos curtos de adolescentes em performances de dancinhas. Conquistou, no entanto, apenas 505 seguidores.

Agora, a Câmara está usando sua conta do Instagram, que tem 112 mil seguidores, para tentar aumentar o público-alvo mais jovem no aplicativo chinês.

Em janeiro, quando entrou no TikTok, a Câmara anunciou que a ideia era criar um canal voltado para a educação sobre democracia, com conteúdos produzidos por jovens.