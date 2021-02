Integrar, modernizar e impactar. É com estes três objetivos em vista, que o Governo de Goiás lançou nesta segunda-feira (15), às 20h30, em emissoras de TV do Estado, o seu mais novo slogan: “É por você que a gente faz”.

A frase integra a reformulação do plano de comunicação do Estado, que coloca o cidadão como protagonista, e passa a integrar todo material produzido por secretarias, órgãos, instituições e autarquias do Estado.

O termo “É por você” traduz a vontade de servir à população com empatia e cuidado, atento às necessidades das pessoas e dos municípios. Enquanto “que a gente faz” agrega o caráter realizador de um governo que faz, entrega, inaugura no presente as bases para um futuro melhor.

A nova marca é uma evolução da anterior, “Somos Todos Goiás”, que por mais de dois anos representou a filosofia de governar de Ronaldo Caiado, com a ideia de pertencimento.

A nova sentença assume tom empático, com a valorização do conforto, comodidade e acesso a serviços. Também evidencia os sentimentos positivos que essas conquistas proporcionam aos goianos e àqueles que aqui vivem.