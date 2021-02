Um total de 22.812 casos de Covid-19 já foram confirmados em Anápolis, segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta terça-feira (16).

Só nas últimas 24h, 85 moradores — 46 do sexo feminino, com idade entre 14 e 75 anos, e 39 do sexo masculino, de 13 a 77 — receberam diagnóstico laboratorial positivo para a doença.

A Vigilância Epidemiológica monitora atualmente 2.215 pacientes em isolamento domiciliar e 83 internados em unidades especializadas.

De acordo com a Semusa, desde o início da pandemia 19.415 moradores receberam alta e são considerados “curados” da Covid-19.

Por outro lado, Anápolis conta com 465 vítimas fatais que não resistiram às complicações da doença.