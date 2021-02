O Grupo Rio Vermelho, que conta com supermercados no bairro Jundiaí e Maracanã em Anápolis, está com vagas abertas para contratar novos funcionários.

Ao Portal 6, a equipe de Marketing da empresa informou nesta terça-feira (16) que as oportunidades são para repositor, auxiliar de eletricista e assistente de marketing.

Há ainda vagas para profissionais que atuem como auxiliar geral, motorista entregador e açougueiro.

O Rio Vermelho não divulgou requisitos para as funções. Por isso, todos os interessados podem se candidatar às funções.

Para participar da seleção, é necessário apenas enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome da vaga desejada no campo do assunto.