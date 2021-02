Policiais militares tiveram de se deslocar até um bar do Parque Calixtópolis, em Anápolis, na noite desta terça-feira (16), para acabar uma confusão.

Por telefone, a corporação recebeu a denúncia de que cerca de oito pessoas estavam brigando no interior do estabelecimento e seguravam paus e cadeiras.

Quando se aproximaram do local, os policiais viram um homem de 51 anos trafegando na contramão com um carro, subindo na calçada e estacionando na frente do bar. Um amigo dele tentava o convencer de ir para casa.

O motorista, que também seria um dos principais envolvidos na confusão do bar, foi detido e levado até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para um teste de bafômetro, que constatou que ele tinha 0,75 mg/l de álcool no organismo.

Assim que foi levado para a delegacia, um outro rapaz, de 29 anos, apareceu sozinho e disse que presenciou toda a briga no estabelecimento e queria representar criminalmente contra o homem.

É que ele ainda teria ameaçado o jovem, dizendo que passaria com o carro em cima dele e que voltaria para matá-lo.

O homem foi autuado por ameaça e embriaguez ao volante e está à disposição do Poder Judiciário.