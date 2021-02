O decreto municipal publicado na noite desta quinta-feira (18) estabelecimento o grau moderado veio com uma atualização referente às instituições de ensino privadas de Anápolis.

Elas poderão continuar trabalhando com o ensino híbrido (30% presencial) como já ocorria desde a volta às aulas.

Isso não estava previsto no anúncio da mudança de nível da matriz de risco, mas logo após a coletiva de imprensa os técnicos da Semusa ponderaram que o funcionamento parcial das escolas, colégios e faculdades não trazem grandes impactos na estratégia de contenção da segunda onda de Covid-19.

Escolas e creches do município, no entanto, permanecem com aulas online até que todos os professores sejam vacinados.