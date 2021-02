É estável o quadro clínico do gerente de banco, de 46 anos, que foi alvejado com disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (18), no Anápolis City, bairro nobre da região Leste de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que revelou também que ele está consciente e orientado.

O caso ocorreu por volta de 07h38, quando a vítima estava saindo de casa para trabalhar e foi surpreendida por um criminoso, que o aguardava na rua e fugiu a pé por um terreno baldio.

A cena foi registrada por câmeras de segurança e obtida com exclusividade pela reportagem.

Câmeras registraram gerente de banco sendo alvejado com tiros na saída de casa, em Anápolis. pic.twitter.com/OdyJwuOVZi — Portal 6 (@portal6anapolis) February 18, 2021

A esposa dele tinha acabado de fechar o portão e o filho do casal começou a gritar, porque ouviu o pai pedindo desesperado para que o deixassem entrar em casa, pois estava ferido.

Assim que a mulher e a criança abriram o portão novamente, já encontraram o gerente totalmente ensanguentado. Uma moradora passava pela rua e ajudou a chamar o socorro.

Acionada, a Polícia Militar esteve no local e descobriu que a família vivia em Porangatu e se mudou recentemente para Anápolis justamente porque a vítima tinha sido alvo de ameaças por causa do trabalho.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.