Roberto Naves (PP) é contra a proposta da Associação Goiana dos Municípios (AGM) de colocar prefeitos, vices e secretários no grupo prioritário de vacinação contra Covid-19.

“Temos uma prioridade no momento e ela não passa por cargos políticos, e sim pela faixa etária que mais sofre com a Covid-19, que são os nossos idosos”, reagiu o chefe do Centro Administrativo nesta quinta-feira (18).

A entidade em ofício entregue ao governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que tanto prefeitos quanto vices e secretários fazem parte do grupo de risco.

“Pois são representantes da comunidade e estão diariamente na linha de frente, administrando seus municípios e pastas que não podem parar”, argumentou.

Roberto ponderou que Anápolis tem estratégia própria de vacinação contra a Covid-19 e que seguirá imunizando por faixa etária.

Também anunciou que a partir da segunda-feira (22) começa o cadastramento de idosos com idade igual ou superior a 75 anos, mas que a vacinação para esta faixa etária depende da chegada de novas doses.

“Com muita calma nós vamos abrir o Zap da Vacina a partir de segunda para pessoas a partir de 75 anos. Já vamos fazer o cadastramento para que, tendo vacina, nós possamos iniciar a vacinação desta faixa etária”.